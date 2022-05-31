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Uşak'tan gelen haber kahretti aşırı sürat yapan otomobilde 2 üniversite öğrencisi öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uşak'tan gelen haber kahretti aşırı sürat yapan otomobilde 2 üniversite öğrencisi öldü

UŞAK’ta aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre bir benzinlikte alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer (23) ve Sanat Tarihi 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu’ya (25), Hüseyin Kaya (28) kontrolündeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 öğrenci savrulurken Hüseyin Kaya’nın da direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Taklalar atan araç, benzinlikte park halinde bekleyen tırlara çarparak durabildi. İhbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldüler
Kazada 2 öğrenci de olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Hüseyin Kaya da ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca araç sürücüsü Hüseyin Kaya’nın da aracı yüksek hızla kullandığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken genç kızların ardından sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar kaldı.

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