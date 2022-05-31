Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında vefat eden CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Bağ için yayımladığı mesajında, "Acımız çok büyük. Güzel yürekli, mücadeleci ve cesur bir yol arkadaşımızı yitirdik.

Amasya Gençlik Kolları Başkanımız Emre Can Bağ'a Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.