BIST 2.545
DOLAR 16,38
EURO 17,57
ALTIN 976,34
HABER /  DÜNYA

Buğday yüklü gemiler için koridor açılıyor Çavuşoğlu ve Lavrov görüşecek

Buğday yüklü gemiler için koridor açılıyor Çavuşoğlu ve Lavrov görüşecek

Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan gemilerin geçişi için güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkması için Kiev'in Ukrayna karasularında bulunan kıyı bölgelerini mayınlardan temizlemesi gerektiğini söyledi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Eğer mayınlardan temizleme sorunu çözülecek olursa, ki biz bu konuda endişeli Batılı meslektaşlarımızın dikkatini haftalardır buna çekiyoruz, o zaman Rusya Donanması açık denizde bu gemilerin Karadeniz'e ve sonrasında varış noktalarına sorunsuz şekilde seyretmesini sağlayacaktır" dedi.

Rus tarafının tahıl ürünlerinin şu anda Ukrayna'daki bloke edilmiş limanlarda bulunan gemilerle çıkarılmasını garanti edecek önlemleri bir ayı aşkın süredir aldığını kaydeden Lavrov, bu nedenle gıda güvenliği konusunda dile getirilen inisiyatiflerin Moskova'nın garanti ettiği hususlar dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
Lavrov, limanlarını Rus gemilerine kapatarak, lojistik ve finans zincirlerini bozarak çok sayıda suni problem yaratan Batılı ülkelerin gıda güvenliği konusunda PR yapmanın mı, yoksa bu sorunu somut adımlarla çözmenin mi daha önemli olduğunu ciddi şekilde düşünmek zorunda olduklarını vurguladı.

Dünyanın gözü Türkiye'de
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuya ilişkin açıklamasında "Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak." dedi.

Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Rusya-Ukrayna hattında tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var" dedi.

İlgili Haberler
Ekmeğe büyük zam geliyor! Ekmekte fiyat artışını frenleyen uygulama bugün sona eriyor! Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri çağrıldı Yunanistan'a gözdağı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba
Foto Galeri 31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın mallarına el konacak mı? Yargıtay'dan karar
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın mallarına el konacak mı? Yargıtay'dan karar
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Aslında fiyatı 3500 lira! Bir cep telefonu için öyle çok vergi ödüyoruz ki aklınız gidecek
Aslında fiyatı 3500 lira! Bir cep telefonu için öyle çok vergi ödüyoruz ki aklınız gidecek
Ekmeğe büyük zam geliyor! Ekmekte fiyat artışını frenleyen uygulama bugün sona eriyor!
Ekmeğe büyük zam geliyor! Ekmekte fiyat artışını frenleyen uygulama bugün sona eriyor!
Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7.3 büyüdü ekonomistler ne dedi?
Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7.3 büyüdü ekonomistler ne dedi?
Diyarbakır'da dükkanı defalarca soyulan esnaf iş yerini satılığa çıkardı
Diyarbakır'da dükkanı defalarca soyulan esnaf iş yerini satılığa çıkardı
Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı için başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı için başsağlığı mesajı
CHP'li Nazlıaka gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP'li Nazlıaka gönlünden geçen cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı
Bebek sahilinde herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Valiliği açıkladı kadın da erkek de sabıkalı
Eski futbolcu Sezer Öztürk'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Eski futbolcu Sezer Öztürk'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı