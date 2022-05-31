Buğday yüklü gemiler için koridor açılıyor Çavuşoğlu ve Lavrov görüşecek

Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan gemilerin geçişi için güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkması için Kiev'in Ukrayna karasularında bulunan kıyı bölgelerini mayınlardan temizlemesi gerektiğini söyledi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Eğer mayınlardan temizleme sorunu çözülecek olursa, ki biz bu konuda endişeli Batılı meslektaşlarımızın dikkatini haftalardır buna çekiyoruz, o zaman Rusya Donanması açık denizde bu gemilerin Karadeniz'e ve sonrasında varış noktalarına sorunsuz şekilde seyretmesini sağlayacaktır" dedi.

Rus tarafının tahıl ürünlerinin şu anda Ukrayna'daki bloke edilmiş limanlarda bulunan gemilerle çıkarılmasını garanti edecek önlemleri bir ayı aşkın süredir aldığını kaydeden Lavrov, bu nedenle gıda güvenliği konusunda dile getirilen inisiyatiflerin Moskova'nın garanti ettiği hususlar dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lavrov, limanlarını Rus gemilerine kapatarak, lojistik ve finans zincirlerini bozarak çok sayıda suni problem yaratan Batılı ülkelerin gıda güvenliği konusunda PR yapmanın mı, yoksa bu sorunu somut adımlarla çözmenin mi daha önemli olduğunu ciddi şekilde düşünmek zorunda olduklarını vurguladı.

Dünyanın gözü Türkiye'de

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuya ilişkin açıklamasında "Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak." dedi.