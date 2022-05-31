BIST 2.539
DOLAR 16,40
EURO 17,55
ALTIN 973,21
HABER /  GÜNCEL

İsveç Bşbakanı Andersson'dan Erdoğan'ın 'Dürüst değiller' sözüne cevap

İsveç Bşbakanı Andersson'dan Erdoğan'ın 'Dürüst değiller' sözüne cevap

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

Abone ol

İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." sözlerini değerlendirdi.

Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mayıs ayı enflasyonunda rekor rakamlar bekleniyor
Mayıs ayı enflasyonunda rekor rakamlar bekleniyor
Metropoll Mayıs anketini açıkladı! AK Parti ile CHP arasında 10 puan fark var
Metropoll Mayıs anketini açıkladı! AK Parti ile CHP arasında 10 puan fark var
Erzurum'da Diyanet'in Kur'an kursunda 6 çocuğa tecavüz eden belletmenin cezası belli oldu
Erzurum'da Diyanet'in Kur'an kursunda 6 çocuğa tecavüz eden belletmenin cezası belli oldu
İsveç ve Finlandiya geri dönüş yapmadı! İbrahim Kalın açıkladı
İsveç ve Finlandiya geri dönüş yapmadı! İbrahim Kalın açıkladı
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın mallarına el konacak mı? Yargıtay'dan karar
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın mallarına el konacak mı? Yargıtay'dan karar
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Alışveriş tutkusu hayatını karattı! Borcunu ödemek için çektiği kredi ile de alışveriş yaptı! 'Hepsi benim sandım'
Alışveriş tutkusu hayatını karattı! Borcunu ödemek için çektiği kredi ile de alışveriş yaptı! 'Hepsi benim sandım'
Aslında fiyatı 3500 lira! Bir cep telefonu için öyle çok vergi ödüyoruz ki aklınız gidecek
Aslında fiyatı 3500 lira! Bir cep telefonu için öyle çok vergi ödüyoruz ki aklınız gidecek
Ekmeğe büyük zam geliyor! Ekmekte fiyat artışını frenleyen uygulama bugün sona eriyor!
Ekmeğe büyük zam geliyor! Ekmekte fiyat artışını frenleyen uygulama bugün sona eriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara ve alkole vergi açıklaması: Devamlı artırıyoruz almaktan geri durmuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara ve alkole vergi açıklaması: Devamlı artırıyoruz almaktan geri durmuyorlar