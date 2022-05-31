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Erzurum'da Diyanet'in Kur'an kursunda 6 çocuğa tecavüz eden belletmenin cezası belli oldu

Erzurum'da Diyanet'in Kur'an kursunda 6 çocuğa tecavüz eden belletmenin cezası belli oldu

ERZURUM'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı Kur'an kursunda 6 erkek çocuğuna tecavüz eden belletmen H.A. hakkında karar çıktı. Mahkeme, H?A.'yı 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıdı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda belletmen olarak görev yapan H.A. yurtta bulunan altı çocuğa karşı tecavüz ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Açıklanan karar sonrası basın mensuplarına konuşan mağdur annelerden biri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "Aslında çok şey söylemek istiyorum. Ali Erbaş! Bu senin onuruna yakışır. Bravo sana, Allah seni ve kurumunu kahrı perişan etsin. Dine zarar veren sensin! Allah seni kahretsin! Kahretsin!" dedi.

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