Erzurum'da Kur'an Kursunda çocuklara tecavüz haberi nedeniyle RTÜK 3 televizyona para cezası kesti

RTÜK, Erzurum’daki Kur’an kursunda çocuklara tecavüz davası haberleri nedeniyle Halk TV, KRT ve TELE 1’e yüzde 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri’nin şikayeti üzerine oy çokluğuyla alındı.

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RTÜK, Erzurum'da Diyanet İşleri Bakanlığı'na bağlı Kur'an Kursu'nda erkek çocuklarına tecavüz edilip, görüntülerinin çektirilmesi olayını haberleştirdikleri gerekçesiyle Halk TV, Tele 1 ve KRT TV'ye yüzde 2 para cezası verdi. 'yi cezalandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haberleri, “Diyanet’in küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasağı ihlali” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet ettiği ortaya çıktı.

Çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp!

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1- RTÜK, Erzurum’daki Kur’an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e % 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri’nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp!

2- Şikayet dilekçesine göre, Kur’an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden “incinmiş” Diyanet İşleri Başkanlığı!!! Şaka gibi… “Çocuklara kıymayın efendiler…”" dedi.

Erzurum'daki olayın üzerini örtme çabası mı?

RTÜK'ün bir diğer üyesi Okan Konuralp de cezaya ilişkin bir paylaşım yaparak, "Diyanet, Kur’an Kursu’ndaki istismarı gündeme getiren KRT ve HalkTV’yi “Diyanet’in küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasağı ihlali” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla ve yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdi. Verilen cezalara atfen vurgularım ki Diyanet yöneticileri Erzurum’da yaşanan istismardaki sorumluluklarının üstünü, basın özgürlüğünün sınırlarını daraltmaya çalışarak ve yargı kararlarının arkasına sığınarak örtemez." dedi.