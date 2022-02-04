Erzurum'da Kur'an kursunda 7 erkek çocuğa tecavüz! Hem de kameraya çektirdi

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursunda 7 çocuk yurtta görevli belletmen H.A.'nın tecavüzüne uğradı. Çocuklara tecavüz ederken videolarını çektirdi... Çocukları sopayla dövüp, 'Ailenize söylerseniz sizi keserim' diye tehdit etti. Olay ortaya çıkınca belletmen Yozgat'a, çocuklar ise başka Kur'an kurslarına gönderildi..

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İnsanın kanının çekilmesine neden olan iğrenç bir vahyet haberi bu kez Erzurum'dan geldi. İsmail Saymaz, Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'ndaki kan donduran skandalı azdı.

Baba E.'nin 2 Aralık 2021'de savcılığa giderek, 11 yaşındaki oğlu M.'nin cinsel istismara uğradığını bildirmesiyle Kur'an kursundaki tecavüz dehşetinin ifşa olduğunu belirten İsmail Saymaz, şikayetten 3 ay önce tecavüz olayının ortaya çıktığını ve çocukların başka kurslara, tecavüzcü belletmen H.A.'nın da Yozgat'a gönderilerek skandalın üstünün örtülmeye çalışıldığını yazdı. İşte İsmail Saymaz'ın kaleminden okuyanın kanını donduran tecavüz skandalının ayrıntıları...

- Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ve Erzurum'un orta yerindeki Palandöken ilçesinde bulunan kursta çocuklar sadist bir tecavüzcünün eline terk edildi. 10-11 yaşındaki en az yedi çocuk altı ay boyunca hem cinsel istismara uğradı, hem de sopayla dövüldü.

En az 15 kez tecavüz

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 22 yaşında olan belletmen H.A., geçen yıl mayıs ayında kursta çalışmaya başladı. Diyanet'in kadrolu çalışanı değildi. Ücret almıyordu. Kendisine oda verildi. İlk önce M.'ye gözünü dikti. Çocuğun vücuduna dokunmaya başladı. Ardından M.'yi kucağına alarak, zorla odasına götürdü.

Sopasını göstererek, "Seni döverim ha" diye tehditler savurdu. Kapıyı kilitledi, tecavüz etti. Birkaç gün sonra elinden tutup yemekhaneye sürükledi M'yi. Ve yemekhanede de... Belletmen, M.'ye 15 kez tecavüz etti. Aynı zamanda oral sekse zorladı.

Tecavüz ettiği çocuğun arkadaşına videolarını çektirdi

İki ayrı cinsel saldırıda ise M.'nin yanında arkadaşı U. vardı. Belletmen ilkin U.'ya tecavüz edip M.'ye "Bizi videoya al" diyerek, bu anları kaydettirdi. Sonra M.'ye tecavüz edip U.'ya video çektirdi.

M., "Olmaz" dediğinde sopayla vurdu.

Porno film izletti.

Sonra iki çocuğa birden tecavüz etti

U. her şeyden önce M.'nin yaşadığı işkenceye tanıktı. Belletmen tarafından sopayla dövülen M.'nin vücudunun mosmor olduğunu gördü.

Bir akşam belletmen "Herkes gitsin, U. ve M. kalsın" dedi.

İki çocuğu odasında alıkoydu.

Kapıyı kilitledi.

U.'ya sopayı gösterip "Arkadaşına vurduğumun 10 katını sana vururum" diye tehdit etti.

Sonra iki çocuğa tecavüz etti.

'Ailenize söylerseniz sizi keserim'

İki hafta sonra U. çayhanede otururken, belletmen yanında geldi. "M.'yi öyle dövdüm ki, seni daha fazla döverim" dedi. İki çocuğu yine odaya götürdü. Tecavüz ederken, "Ailenize söylerseniz sizi keserim" diye tehdit etti.

Her tecavüzü kameraya çektirmeye devam etti

Bundan iki hafta sonra hem tecavüz etti, hem de video çektirdi.

En son çocuklar H.A.'nın elinden kaçıp banyoya saklandı. Sopayla peşlerinden koşan H.A., "Yakalarsam vururum" diye bağırdı. Çocuklar kilere sığınsa da belletmenden kurtulamadı. Bir kez daha...

Bir keresinde de U.'ya sopayla vurup tecavüz etti.

Porno film izletti.

Beş çocuğa önce porno film izletip sonra cinsel istismarda bulundu

Bir diğer hedefi ise F. oldu.

Yemekhanede F.'nin beline ve vücuduna dokundu.

Bir gece yatağa gelip sarıldı. Çayhanede yanağından öptü. Porno film izletti.

Sopayla dövdü.



Bildiklerinizi anlatırsanız annenizi babanızı öldürürüm

Kurstan ayrılan F.'ye bıçak gösterip "Bildiklerini anlatırsan anneni babanı öldürürüm" dedi.

E.'ye ise porno film izlemeyi ve cinsel ilişkiyi teklif etti. İstismar etmeye, öpmeye ve sarılmaya kalkıştı.

M.'yi dört-beş kez öptü.

E.'yi prezervatif çalmaya zorladı, bıçakla tehdit etti. Merdivenden çıkarken arkasına dokundu. "Ailenizi öldürürüm" diye tehdit etti.

A.'yı iki-üç kez kucağına oturttu. Çocuğa dokundu ve sopayla vurdu.

T.'ye porno film izletmek istedi. Kabul etmeyince küfretti.

İkisini kabul etti

Belletmen H.A. ifadesinde 2021'in Mayıs ve Ekim aylarında kursta çocuklara ücretsiz ders çalıştırdığını söyledi. M. ve U.'ya tecavüz etmediğini fakat çok kez sürtündüğünü anlattı. Bu anlardan birinde M.'nin video çektiğini belirti. Diğer çocukları 'sevgi amaçlı' öptüğünü ileri sürdü. Üç çocuğa sopayla vurduğunu, birine tokat attığını kaydetti.

Belletmen hakkında dava açıldı

H.A. hakkında 12 yaşından küçüklerin nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınları seyretmeye teşvik, müstehcen yayınlarda çocukları kullanmak, cebir ve hileyle hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve sarkıntılıktan dava açıldı.

İddianamede belletmenin "Aynı yurtta yaşamanın sağladığı kolaylıktan faydalanarak, kendisine eğitim için bırakılan 12 yaşını tamamlamamış mağdurlara" istismarda bulunduğu vurgulanıyor.