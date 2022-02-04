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JP Morgan Nureddin Nebati'nin tahminini ters köşe yaptı! Asıl Mayıs'ta zirve yapacak

JP Morgan Nureddin Nebati'nin tahminini ters köşe yaptı! Asıl Mayıs'ta zirve yapacak

Dünyaca ünlü finans kuruluşu JP Morgan enflasyonun Bakan Nureddin Nebati'nin aksine nisan ayında değil mayıs ayında zirve yapacağını ve yıl sonuna kadar yüksek seyredeceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Japon gazetesi Nikkei'ye verdiği demeçte, "Nisanda yüzde 50'nin altında zirveyi göreceğimizi tahmin ediyorum." diyerek Nisan ayında enflasyonun Türkiye'de zirve yapacağını söylemişti. "Umarım yanılmam" diyerek dikkatleri üstüne çeken Bakan Nebati'yi dünyaca ünlü finans kuruluşu JP Morgan'ın açıklaması ters köşe yaptı. 

JP Morgan, Türkiye’de enflasyon oranının Mayıs ayında yüzde 55 ile zirve yaparak, Kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalacağını ve 2022’nin sonunda yüzde 35'e düşebileceğini söyledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Türkiye’de 2022 yılı için enflasyon tahminlerini paylaşan ABD'li finans kuruluşu JP Morgan yayımladığı raporda, Türkiye’de Ocak ayında doğalgaz, elektrik, alkol ve tütünde vergilerde önemli artışlar yaşandığının da altını çizdi.

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