Merkez Bankası'na göre enflasyonu elektrik faturası azdırdı! Dikkat çeken tespitler

MERKEZ Bankası, yüzde 49'a yaklaşan yıllık TÜFE'deki artışla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Artışın alt gruplar geneline yayıldığını, bu gelişmeye en belirgin katkının enerji fiyatlarından geldiğini açıkladı.

Abone ol

Merkez Bankası, ocak ayında TÜFE'nin 12.6 puan yükselişle yüzde 48.69 ile 20 yılın zirvelerine ulaşması sonrası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline

yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından

geldi.

Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış gösterdi.

Başta elektrik olmak üzere faturalar...

Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğalgaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükseldi.

Merkez'in açıklamasına göre, tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izleniyor.

Taze meyve-sebze yüksek artış getirdi

Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonu bu dönemde yüksek artış sergiledi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Alkollü içecek ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta özel tüketim vergisindeki gelişmelerin yansımaları izlendi.

Son dönem akaryakıt fiyat gelişmeleri ve enflasyonda ulaşılan yüksek seviyeleri takiben, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile kargo ücretlerinde belirgin artışlar gerçekleşmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler, geriye dönük fiyatlama davranışının yaygın olduğu kira alt grubunda yükseliş eğiliminin ocak ayında hızlandığına işaret etti."

*Yıllık enerji enflasyonu Ocak ayında 33.45 puan yükselerek

%76.38 oldu