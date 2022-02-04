ATAK helikopterleri PKK'lı teröristleri vurdu MSB'den açıklama
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Kuzey Irak'ta devam eden terörle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.