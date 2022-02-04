Elektrik faturaları AK Parti'yi çarpacak!.. Hadi Özışık anlatıyor

Zamlar üst üste geldi. Vatandaş gelmeye başlayan elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaşı isyan ettiriyor... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, faturalarla ilgili tepkileri yorumluyor...

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Enflasyon rakamları açıklandı…

Tam da konuşulduğu gibi 50’ye yakın çıktı…

Ama hissedilen enflasyona baktığımızda ise çok daha fazla…

Alternatif enflasyon rakamlarını açıklayan ENAGrup ise yüzde 118 olarak açıkladı yıllık enflasyonu…

Vatandaş TÜİK’in açıkladığı yüzde 48 enflasyonu değil de ENAG’ın açıkladığı yüzde 100 enflasyonu hissediyor…

Evet iktidarın politikalarını destekliyoruz ama gerçekleri de söylememiş lazım…

Bu zamları savunmak için gerekçe üretmeye gerek yok…

Bilmem Almanya’da şöyleymiş de, İngiltere’de böyleymiş de…

Kardeşim çık sokağa bak, insanların gırtlağına dayanmış artık gerçekler...

İnsanlar evlerine Allah’ın misafiri gelmesini istemez hale geldi…

Çünkü o misafirin pahalıya mal olacağını herkes biliyor…

Sokağa çıkıp vatandaşa mikrofon uzatıyorsunuz insanlar “yeterrrrr” diye isyan ediyor…

Hele o elektrik ve doğalgaz faturaları…

Vatandaşa “elektrik faturası” dediğinizde elektrik çarpmış gibi oluyor…

Kapkara bir tablo çizmiyorum gerçekler böyle…

Akaryakıt fiyatları farklı mı?.. Değil…

Benim kendi aracım, zamlardan önce 400 liraya doluyordu deposu, şimdi 1100 liraya doluyor…

Bunu görünce nefes alamıyorum…

Ben de tasarruf yapmaya karar erdim…

Ne yapacağım…

Hani sağlık için 10 bin adım diyorlardı ya…

Ben 20 bin adım atacağım…

Yakın mesafelerde araç kullanmayacağım…

Her şey zamlı…

Elektrik, doğalgaz, yakıt, bebek maması, bebek bezi, ekmek, sebze, meyve her şey ateş pahası…

Ama en önemlisi elektrik…

AK Parti’yi elektrik bir çarparsa bir daha esamesi okunmaz…