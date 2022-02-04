HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TBMM'de İslam'a hakaret etti

HDP İstanbul Milletvekili vekili Oya Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada, İslam dinini ve Müslümanları hedef aldı. Ersoy, "Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir." dedi.

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TBMM'de devam eden Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurulu'nda söz alan HDP vekili Oya Ersoy, skandal açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarını hedef alarak 'gerici' olduğunu öne süren Ersoy, "Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 önceki dinin toplum ilişkilerini ve 2500 Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir. Kindar ve dindar nesli yaratma ucubeliğidir." diye konuştu.

AK Parti'nin toplumun aklını ve vicdanını yok ettiğini iddia eden HDP vekili, "Ortak bir gelecek kurma hedefini yok ediyorsunuz. Sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, din esaslı toplum düzenini hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan size gerici diyoruz." dedi.

Ersoy'a tepki

Skandal sonrası AK Parti'li milletvekilleri Ersoy'a sert şekilde tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Bu mübarek günde İslam'a hakaret edemezsiniz, yazıklar olsun sana. Bu gece Regaip Kandili, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen tepkilere aldırmadan konuşmasına devam eden HDP vekili, "Öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal haklarını artıracak, toplumsal itibarını yeniden kazandıracak adımlar da yok." diye konuşunca, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Teröristlerin öldürdüğü öğretmenlerden bahset." ifadeleriyle tepki gösterdi.