BIST 1.972
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 789,84
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında destan yazdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko İtalya deplasmanında destan yazdı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'ı 71-60 yendi.

Abone ol

Üst üste dördüncü, son 9 maçta ise sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, iyi performansını sürdürdü. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko, 21. maçında 11. galibiyetini elde etti.

AX Armani Exchange Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisi ise Fenerbahçe Beko karşısında sona erdi. İtalyan temsilcisi 22. maçında 7. yenilgisini yaşadı.

Maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk 4 dakikayı 8-3 önde geçti. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Guduric'in de sayılarıyla ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Booker, İsmet Akpınar ve Guduric'le etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 18-34. Ev sahibi ekibin Delaney'le farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada maça dengeyi getirdi: 43-43. Guduric'in hücumdaki performansıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 54-51 önde girdi.

Son çeyreğe çok iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada 7 sayılık avantaj yakaladı: 53-60. Sarı-lacivertliler, son 1,5 dakikada farkı tekrar çift hanelere (57-67) çıkardı. Fenerbahçe Beko, sahadan 71-60 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın sona ermesiyle iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadece kiracılar değil ev sahipleri de dikkat! Kira artışı yüzde 22.58’i geçemez
Sadece kiracılar değil ev sahipleri de dikkat! Kira artışı yüzde 22.58’i geçemez
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
ABD Büyükelçisi'nin CHP merakı! Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Zeydan Karalar'a gitti
ABD Büyükelçisi'nin CHP merakı! Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Zeydan Karalar'a gitti
Üst üste 4 üst düzey isim istifa etti! İngiltere'de Başbakanlık boşaldı
Üst üste 4 üst düzey isim istifa etti! İngiltere'de Başbakanlık boşaldı
Sarıyer’de sokakta çatışma! Çöp atmaya çıkan 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Sarıyer’de sokakta çatışma! Çöp atmaya çıkan 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Şuşa Beyannamesi Meclis'te kabul edildi
Şuşa Beyannamesi Meclis'te kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edilerek yasalaştı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edilerek yasalaştı
Hatay'da terör operasyonu! Gözaltılar var
Hatay'da terör operasyonu! Gözaltılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'de Kırım Tatar heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'de Kırım Tatar heyetini kabul etti