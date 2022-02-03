BIST 1.958
DOLAR 13,55
EURO 15,51
ALTIN 787,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Hatay'da terör operasyonu! Gözaltılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da terör operasyonu! Gözaltılar var

HATAY'da PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Abone ol

HATAY İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde icra edilen istihbarat faaliyetleri sonucunda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olan yabancı uyruklu Z.M., A.N. ve U.S.'nin Kırıkhan ilçesinde, K.M.'nin ise Reyhanlı ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden K.M. sevk edildiği adli makamca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken Z.M., A.N. ve U.S.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'de Kırım Tatar heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'de Kırım Tatar heyetini kabul etti
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı
Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı
Firari CHP'li başkan yardımcısı Burçin Baykal tutuklandı
Firari CHP'li başkan yardımcısı Burçin Baykal tutuklandı
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikinci görüşme tarihi belli oldu
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikinci görüşme tarihi belli oldu
Peru'da 6,8 büyüklüğünde korkutan deprem
Peru'da 6,8 büyüklüğünde korkutan deprem
Palandöken’de otobüs şarampole uçtu: 25 yaralı
Palandöken’de otobüs şarampole uçtu: 25 yaralı