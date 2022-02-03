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Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikinci görüşme tarihi belli oldu

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikinci görüşme tarihi belli oldu

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamındaki ilk görüşme 14 Ocak'ta gerçekleşmişti. Bu görüşmeden sonra iki ülke arasındaki uçuşlar yeniden başlarken, normalleşme adımlarının ikinci görüşmesinin ise 24 Şubat'ta Viyana'da yapılması kararlaştırıldı.

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Türkiye ve Ermenistan arasında 1915 olayları da dahil olmak üzere geçmişte yaşanan bazı sorunlardan dolayı anlaşmazlıklar bulunuyordu. İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Dağlık Karabağ savaşıyla birlikte had safhaya çıktı. Ancak savaşın Azerbaycan lehine sonuçlanmasının ardından yeni bir döneme girildi. Türkiye ile Ermenistan da ilk olarak 14 Ocak'ta normalleşme adına bir toplantı gerçekleştirdi.

İki ülke arasında uçuşlar da başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Aralık ayında duyurduğu İstanbul- Erivan charter uçuşlarının 2 Şubat'tan itibaren başlatılacağı, bu kapsamda iki şirketin karşılıklı uçuş gerçekleştireceği açıklandı. İki ülke arasındaki uçuşlar da önceki gün başladı.

İkinci toplantı 24 Şubat'ta
Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirilecek ikinci toplantının tarihi de belli oldu. Buna göre iki ülkenin temsilcileri 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından iki ülke arasında yeni adımların da atılması bekleniyor.

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