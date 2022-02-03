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Regaip Kandili gecesinde çekilecek zikir ve tesbihler sırasıyla okunuşu

Regaip Kandili gecesinde çekilecek zikir ve tesbihler sırasıyla okunuşu

Regaip Kandilinde edilecek ibadetlere sayısız sevap vardır. Regaib kandilinde okunacak dualar ve kılınacak namaz ile birlikte çekilecek zikirleri ve tespihleri internethaber.com sitesi sizin için hazırladı. İşte kandil gecesi çekilecek tesbihler;

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Regaip Kandili gecesinde Fatiha ve Kadir suresi ile 12 rekat olarak hacet namazı kılınır. Bunun dışında Peygamberimiz Regaib Kandilini tespih namazı kılarak da ibadetle geçirmiştir. Peki çekilecek zihirler ve tesbihler hangileridir? Tesbih namazı kaç rekat saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? 

Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

Tesbih namazı ve okunacak tesbih : Regaip Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Regaip Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Tesbih namazı kılınışı :  "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Regaip Kandili zikirleri  : Regaib Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

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