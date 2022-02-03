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Dünyada ilk! Koronavirüsten ölen kişinin ciğerlerindeki tahribat görüntülendi

Dünyada ilk! Koronavirüsten ölen kişinin ciğerlerindeki tahribat görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren bir kişinin ciğerlerinin röntgeni çekildi. Çekilen röntgen bu zamana kadar çekilen en net film olurken ortaya çıkan manzara hastalığın ciğerlere verdiği korkunç tahribatı gözler önüne serdi.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vücut üzerinde en çok ciğerleri etkilediği bilimsel olarak ortaya konulurken ciğerlere verdiği tahribat ile ilgili bu zamana kadar pek çok belge ortaya konulmuştu. Bunun en net örneği ise Avrupa Senkrotron Radyasyon Merkezi (ESRF) tarafından gözler önüne serildi. ESRF'de görevli bilim insanları şu ana kadar geliştirilmiş en kuvvetli röntgen sistemi ile Kovid-19'dan yaşamını yitirmiş bir kişinin akciğerlerini görüntüledi.

Ciğerlere büyük hasar veriyor
National Geographic'in yayınladığı fotoğrafta Kovid-19'u ağır geçiren hastanın akciğerlerindeki damarların ciddi bir şekilde hasar gördüğü görülürken birçok damarın ise tıkandığı açıkça gözler önüne seriliyor.  Yayımlanan fotoğrafta açık renkli damarların hava aralığı olduğu belirtilirken kırmızı damarlar ise açık kan damarları olarak görülüyor. Taramada sarı renkte gösterilen damarlar ise Kovid-19 sebebiyle tıkanmış damarları açıkça gösteriyor.

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