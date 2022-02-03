Ukrayna krizinde Donetsk'ten İstanbul görüşmeleri için açıklama

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Türkiye'de Donbass Temas Grubu toplantılarının yapılması olasılığına yönelik görüşmeler için henüz erken olduğunu belirtti.

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Donbass Temas Grubu'nda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yetkili temsilcisi de olan Nikonorova, Sputnik'e verdiği demeçte "Donbass Temas Grubu toplantılarının İstanbul'da yapılması olasılığını konuşmak için henüz erken. Minsk bizim için çok uygundu. Ukrayna tarafı içinde uygundu zira Belarus müzakerelerin gidişatına müdahale etmiyordu, sadece müzakereler için platform sağlıyordu" dedi.

'Güvenliğimizin sağlanması meselesi çözüme kavuşturulmalı'

Nikonorova, Donbass müzakerelerinin Türkiye'de yapılması için Donetsk ve Lugansk temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.