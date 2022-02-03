BIST 1.958
DOLAR 13,52
EURO 15,44
ALTIN 779,81
HABER /  DÜNYA
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Ukrayna krizinde Donetsk'ten İstanbul görüşmeleri için açıklama

Ukrayna krizinde Donetsk'ten İstanbul görüşmeleri için açıklama

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Türkiye'de Donbass Temas Grubu toplantılarının yapılması olasılığına yönelik görüşmeler için henüz erken olduğunu belirtti.

Abone ol

Donbass Temas Grubu'nda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yetkili temsilcisi de olan Nikonorova, Sputnik'e verdiği demeçte "Donbass Temas Grubu toplantılarının İstanbul'da yapılması olasılığını konuşmak için henüz erken. Minsk bizim için çok uygundu. Ukrayna tarafı içinde uygundu zira Belarus müzakerelerin gidişatına müdahale etmiyordu, sadece müzakereler için platform sağlıyordu" dedi.

'Güvenliğimizin sağlanması meselesi çözüme kavuşturulmalı'
Nikonorova, Donbass müzakerelerinin Türkiye'de yapılması için Donetsk ve Lugansk temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı
Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı
CHP'li Engin Altay'ın enflasyon açıklaması olay oldu: İki ay sonra..
CHP'li Engin Altay'ın enflasyon açıklaması olay oldu: İki ay sonra..
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi şüpheliler ikinci kez adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi şüpheliler ikinci kez adliyeye sevk edildi
Pandemi bitiyor mu? DSÖ'den açıklama geldi 'önemli fırsat' denildi
Pandemi bitiyor mu? DSÖ'den açıklama geldi 'önemli fırsat' denildi
'Ben çaldım' diye paylaşan şüpheliyi yakalayan polis 'biz yakaladık' yazısıyla poz verdi
'Ben çaldım' diye paylaşan şüpheliyi yakalayan polis 'biz yakaladık' yazısıyla poz verdi
Duruşma çıkışı ortalık fena karıştı! Gözaltına alınanlar var
Duruşma çıkışı ortalık fena karıştı! Gözaltına alınanlar var
Avrupa Birliği Kovid 19 sertifika süresini uzatıyor
Avrupa Birliği Kovid 19 sertifika süresini uzatıyor
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan antrenmana çıktı
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan antrenmana çıktı
Regaib Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekatlık özel namaz duası
Regaib Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekatlık özel namaz duası
Protokol resmen imzalandı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 'hayalimiz gerçek oldu' dedi
Protokol resmen imzalandı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 'hayalimiz gerçek oldu' dedi