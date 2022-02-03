Yunanistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yalancı' dedi Ankara'dan tepki geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın göçmenleri donarak ölüme sebebiyet vermesiyle ilgili açıklamalarına cevap olarak inkarcı ve suçlayıcı yaklaşımına tepki geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın göçmenleri kıyafetleri dahi olmadan ölüme terk etmesiyle ilgili yaptığı eleştirilerine Yunanistan Sözcüsü 'Propaganda ve yalan' demişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu açıklamaya tepki göstererek "Yunan Hükümeti yalan söylüyor" dedi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mittarakis, söz konusu göçmenlerin Yunan sınırına ulaştıklarına ya da Yunan unsurları tarafından Türkiye'ye geri itildiklerine dair hiçbir delil olmadığını belirterek, "Türkiye'nin Yunanistan'ı suçlamak yerine göçmenlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu tehlikeli yolculukları önlemek için çalışması gerektiğini" söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan'ın açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi:

Cumhurbaşkanımız Ukrayna’ya hareketinden önce Yunanistan’ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan Hükümeti Cumhurbaşkanımıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok; Yunan Hükümeti YALAN SÖYLÜYOR.