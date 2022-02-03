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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi şüpheliler ikinci kez adliyeye sevk edildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi şüpheliler ikinci kez adliyeye sevk edildi

Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi....

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İSTANBUL Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırıda öldürülen avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, ikinci kez Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin 4 gün gözaltı süresi uzatılmıştı. Şüphelilerin gözaltı süresinin uzatılması için bugün ikinci kez adliyeye sevk edildi.

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