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İçişleri Bakanlığı Eren 19 operasyonunu duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı Eren 19 operasyonunu duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-19 (Diyarbakır-Kendal) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 310 personel, 20 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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