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Sakarya'da "ölmek istemiyorum" diyerek sosyal medyadan yardım mesajı paylaştı

Sakarya'da "ölmek istemiyorum" diyerek sosyal medyadan yardım mesajı paylaştı

SAKARYA’da yaşayan ve bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia eden kadın, “Ölmek istemiyorum” diyerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yardım istedi.

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Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti. Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın yetkililerden yardım istedi.

“Ben ölmek istemiyorum”
Ç.B.’nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, “Eski eşim geliyor, beni bıçakla evimden kaçırmaya çalışıyor, ailemi bıçaklamaya çalışıyor. İkinci duruşmada serbest bırakılıyor, kim bana sahip çıkacak? Hakime hanım diyor ki; 'Beni televizyonlara konu etme, ben sana güveniyorum, seni salıyorum, ev hapsine alıyorum'. Bu adam evde durmayacak zaten biliyorsunuz. Ben ölmek istemiyorum, artık istemiyorum, yeni ölen kadın istemiyorum yeter. Biri bana yardım etsin” ifadelerini kullandı.

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