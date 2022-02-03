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PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel için Meclis'ten son dakika kararı

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için son dakika kararını açıklayarak dokunulmazlığın kaldırılacağını duyurdu.

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PKK'lı sevgilisinin cep telefonundan fotoğrafları çıkan HDP milletvekili Semra Güzel için Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu dokunulmazlığı kaldırma kararı verdi.

Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenmişti. Güzel, fezlekeleri incelemek için kurulan hazırlık komisyonunun savunma yapma çağrısına cevap vermemişti.

Olayın geçmişi

Adıyaman'da 2017 yılında Terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırlamıştı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP vekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıkmış ve teröristin HDP'li Güzel ile sözlü olduğu, hem HDP hem de Güzel tarafından kabul edilmişti. 

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