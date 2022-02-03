Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Ocak 2022 enflasyonu ile rakamlar uçtu

Ocak 2022 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

Kira artış oranı şöyle hesaplanıyor (örnek):

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

Enflasyonda en yüksek artış ulaştırmada, gıda, alkol ve ev eşyalarında gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.

Piyasa ne bekliyordu: AA Finans'ın 20 ekonomistin katıldığı ankete göre, ocak ayı için ortalama beklenti yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.