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Doğal gaz fiyatları yüzde 58 zamlanacak! Ekonomist Atilla Yeşilada söyledi

Doğal gaz fiyatları yüzde 58 zamlanacak! Ekonomist Atilla Yeşilada söyledi

Ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube kanalında doğal gaz fiyatlarının yüzde 58 oranında zamlanacağını söyledi. Yeşilada bilginin IMF kaynaklı olduğunu belirtti.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, videosunda küresel ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelere dikkat çekti. Atilla Yeşilada İran'la yaşanan doğalgaz kesilmesi süreci sonrasında yeniden bir doğalgaz krizinin yaşanabileceğini vurguladı. Doğalgaz sorunu açısından Ukrayna- Rusya krizinin de büyük bir etkisi olabileceğini belirtti.

Yeşilada, IMF'nin blog sitesinde yayımlanan bir raporu okuduğunu söyleyerek, bu sene doğalgaza %58 gibi bir zammın geleceğini vurguladı. Yeşilada "Ben IMF'in blogunu okudum. Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor" dedi.

FED'in 7 kez faiz artıracağını söyleyen Yeşilada, faizin sene sonunda yüzde 2 buçuğa kadar çıkacağını söyledi. Yeşilada, “FED bu sefer niyeti bozdu. Bu sene en az 4 kez faiz artırımı yapacak. 7 diyenler var. Lafı fazla uzatmak istemiyorum muhtemelen 2023 sonunda şuanda 0025 olan FED’in politika faizi yüzde 2,5’a çıkacak” diye konuştu.

Yeşilada, “Bir mesele daha var, faiz artırımlarına alışığız ama ilk defa 2008 finansal krizde karşımıza çıkan parasal genişleme politikalarının ters çevrilmesine hiç alışık değiliz. Yani FED 9 trilyona bulan bilançosunu yılın ikinci yarısından itibaren dağıtmaya başlayacak. Ve elindeki kesin olmayan tahminlere göre, her sene 1 trilyon doların bilançodan kesilmesi 125 baz puan faiz artırımına tekabül ediyor. Özetle, dış dünyanın bize uyguladığı faizler yükselecek ve dolar bulmak daha zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir sene içinde ödememesi gerek dış borcun 165 milyar dolar olduğunu söyleyen ve bunun vadeli kısa vadeli borçlanmalarda 275 puan baz olduğunu bunun bu senenin sonunda 4’e gelecek senenin sonunda 5,5’a çıkabileceğini ifade ederek, “Bu sene yüksek faizlerden borçlanmak istemediği için ana parayı ödemeyi tercih edenlerin Türkiye’den çıkarttıkları döviz 10-15 milyar doları bulabilir” dedi.

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