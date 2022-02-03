Merkez Bankası ihtiyat akçesi aktarımını onayladı

Merkez Bankası olağanüstü genel kurulu tamamlandı. Kar dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararları onaylandı.

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Merkez Bankası olağanüstü genel kurulu tamamlandı. Kar dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararları onaylandı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının,

4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin

hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.