3 Şubat altın ne kadar? Güne yükselişle başladı gram altın 787 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 787 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.294 liradan alıcı buluyor.

Abone ol

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 782,4 liradan tamamladı.

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artarak 786,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.294 lira, Cumhuriyet altını da 5.287 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.804 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risk algısındaki artış paralelinde hareket eden altın fiyatlarının yönü açısından bugün İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları kararlarının önemli olacağını söyledi.

Bugün ayrıca, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.