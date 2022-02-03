Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara söz verdi: En az yüzde 35...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kadın İstihdamı Buluşması"nda kadınlara devlet yönetiminde istihdam sözü verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği Kadın İstihdamı Buluşması’na katıldı. Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bütün kadınlara sözümdür devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

Sorunu bizzat yaşayanın derdini anlatması lazım. Tarlada çalışırken hiçbir güvencesi olmayan veya bir yakını bir patlamada hayatını kaybetmiş ve adalet isteyen bir kadın, engelli çocuğu olup çalışamayan bir kadını benim anlatmam doğru değil ben bunu yaşamıyorum. Herkes şunu bilmeli. Evet bir dram var ortada. Bu kadınların önünde bir duvar var, bu kadınlar seslerini duyuramıyorlar.

Bu kardeşlerimi dinlerken yüreğimde bir sızı hissetmiyorum dersem asla doğru değil. Aynı coğrafyada, aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Peki birilerinin eli yağda baldayken, birileri bu dramı çekerken nasıl sessiz kalabiliriz?

Bakın ben 'helalleşme' kavramından söz ettim. Bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Tarlada çalışan yıllarını veren bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğü halde sahipsiz kalıyorsa devletin onunla helalleşmesi lazım. Kamplaştı toplum bunun farkındayım. Birbirimize farklı gözlerle baktık bunun da farkındayım ama bunu kaldırmamız lazım.

Kadınlar çalışıyor. İşte çalışıyor, eve geldikten sonra da çalışıyor. Birlik olmanız, beraber olmanız lazım. Farklı bölgelerde yaşayabilirsiniz, eğitim düzeyiniz farklı olabilir, farklı inancınız olabilir. Kadınların birleşmesi, hak araması lazım. Kadınların adalet araması lazım. Hukuk aslında her şeyi size sağlıyor.

Kadının çalışma hakkı vardır, üretme hakkı vardır, sosyal güvenlik hakkı vardır. Haktır bu hak, lütuf değildir.

'Kadın istihdamını nasıl artıracağız?'

Kadın istihdamını nasıl artıracağız? Bunun bilinen yolu şudur. Hepiniz vergi veriyorsunuz, sizin ödediğiniz vergilerle yatırım yapılması lazım. Sizin ödediğini vergilerle evlatlarınızın iş sahibi olması lazım. Bütün kadın kardeşlerime söylüyorum. 'Bizim verdiğimiz vergileri nereye harcıyorsunuz' diye sorun.

Evlerde engelli çocuğu olan ama çocuğuna bakmak için mecburen iş bulsa dahi çalışmayan kadınlar var. Bunların kesinlikle sosyal güvenlik hakkını sağlamamız lazım. Bütün belediyelerimiz kadın kooperatifi kursun dedik. Çok sayıda üretici kooperatifi oldu.

Mevsimlik işçi kadınların da çocuklarının eğitimi mutlaka sağlayacağız. Çocuğu bıraksa kendisi mevsimlik işçi aç kalacaklar... Oraya öğretmen, banyo, karavanlar... Bazı belediyelerde başladık bunu Türkiye genelinde bütün belediyelerde bunu yapacağız. Taşımalı eğitime de son vereceğiz. Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz.

Üzülerek ifade edeyim ki boşanma davaları arttı. Kadınlar çocuklarıyla gidecek yer bazen bulamıyorlar. Yeni Başlangıçlar Sigortası olacak.

Önümüzdeki süreçte Türkiye nüfusu yaşlanacak. 2035'den sonra yaşlı nüfus daha fazla olacak. Yaşlı bakım evleri olması lazım. Bu evlerde kadın çalışanlar için çok büyük imkanlar var. Bunlar da sağlanacak.

Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır. Kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren o evde huzur var mı, bereket var mı...