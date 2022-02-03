BIST 2.004
DOLAR 13,54
EURO 15,31
ALTIN 786,18
HABER /  GÜNCEL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Erol Evgin kardeşleri kaç tane abisi Arif Hikmet Evgin neden öldü?

Erol Evgin kardeşleri kaç tane abisi Arif Hikmet Evgin neden öldü?

Türk müziğinin duayen isimlerinden biri olan Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Kardeş acısı ile sarsılan 74 yaşındaki Erol Evgin'in kardeşleri ise merak konusu oldu. 3 kardeş olan Erol Evgin'in Cengiz Evgin adında bir kardeşi daha vardır.

Abone ol

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin'nin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Ölüm haberi ile sarsılan Erol Evgin acısını sosyal medyadan paylaştı.  74 yaşında ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i kaybeden Erol Evgin'in kardeşleri merak edildi. 3 kardeş olan Erol Evgin'in Cengiz Evgin adında bir kardeşi daha vardır. 

Sanatçı Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin'nin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Regaip Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Regaip Kandili mesajı
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kademeli tarife çarptı! Elektrik faturasını düşürmenin yollarını açıkladı
Kademeli tarife çarptı! Elektrik faturasını düşürmenin yollarını açıkladı
Diyanet İşleri'nin eğitim ödeneğine bakın! ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'ni geçti
Diyanet İşleri'nin eğitim ödeneğine bakın! ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'ni geçti
Altın bitiyor kriz kapıda! Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk açıkladı altının yerine ne gelecek?
Altın bitiyor kriz kapıda! Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk açıkladı altının yerine ne gelecek?
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Ocak 2022 enflasyonu ile rakamlar uçtu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Ocak 2022 enflasyonu ile rakamlar uçtu
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon için ürküten açıklama: Nisanda zirve yapacak!
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon için ürküten açıklama: Nisanda zirve yapacak!
Antalya’da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla eleman bulamıyormuş
Antalya’da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla eleman bulamıyormuş
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! İşte istihdam garantili yeni eğitim programının tüm detayları
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! İşte istihdam garantili yeni eğitim programının tüm detayları
2022 Ocak ayı enflasyon rakamları! Aylık ve yıllık enflasyonda rekor artış
2022 Ocak ayı enflasyon rakamları! Aylık ve yıllık enflasyonda rekor artış