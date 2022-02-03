Erol Evgin kardeşleri kaç tane abisi Arif Hikmet Evgin neden öldü?

Türk müziğinin duayen isimlerinden biri olan Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Kardeş acısı ile sarsılan 74 yaşındaki Erol Evgin'in kardeşleri ise merak konusu oldu. 3 kardeş olan Erol Evgin'in Cengiz Evgin adında bir kardeşi daha vardır.

Abone ol

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin'nin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Ölüm haberi ile sarsılan Erol Evgin acısını sosyal medyadan paylaştı. 74 yaşında ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i kaybeden Erol Evgin'in kardeşleri merak edildi. 3 kardeş olan Erol Evgin'in Cengiz Evgin adında bir kardeşi daha vardır.

Sanatçı Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımında bulundu.



Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin'nin, ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.