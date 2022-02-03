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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Regaip Kandili mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik ederek, bu mübarek gün ve gecelerin, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını diledi.

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Erbaş, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, dün başlayan Recep ayı ve bugün idrak edilecek Regaip Gecesi ile rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girileceğini belitti.

Kur'an-ı Kerim'de, Ramazan ayının faziletine, Kadir gecesinin önemine dikkat çekildiğini anlatan Erbaş, üç ayların, her şeyden önce bir arınma ve yenilenme mevsimi olduğunu ifade etti.

Erbaş, rahmet, bereket ve mağfiret dolu bu günlerde, iman ve kulluk sorumluluğunu tefekkür ederek, davranışları gözden geçirmenin gayreti içerisinde olmak gerektiğini vurguladı.

Tövbe, istiğfar ve dualarla Allah'a yönelip, hayırda yarışmak ve iyilikte yardımlaşmak gerektiğini bildiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Üzülerek belirtmek isterim ki günümüz insanı, umutsuzluk ve karamsarlık girdabında ve manevi bunalımlar içinde, bedenen ve ruhen yorgun düşmüştür. Hızın, hazzın ve bireyselliğin revaç bulduğu, bencilce bir hayat tarzının mahkumu olmuştur. Böyle bir savrulmanın çepeçevre kuşattığı bir dünyada bizlere düşen, kendimizle yüzleşmek, geçmişimizi muhasebe ederek, imanımız istikametinde bir hayat inşa etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın ve bütün İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum. İdrak ettiğimiz mübarek gün ve gecelerin başta aziz milletimiz olmak üzere Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyorum."

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