BIST 2.002
DOLAR 13,53
EURO 15,31
ALTIN 785,88
HABER /  EKONOMİ
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

2022 Ocak ayı enflasyon rakamları! Aylık ve yıllık enflasyonda rekor artış

2022 Ocak ayı enflasyon rakamları! Aylık ve yıllık enflasyonda rekor artış

2022 yılının ilk enflasyon rakamları açıklanıyor. TÜİK açıklamayı saat 1000'da yapacak... Ekonomistler Ocak ayında TÜFE'nin yüzde 10,09 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 48'i aşacağı tahmin edildi.

Abone ol

Piyasaların gözü bugün açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. AA Finans'ın 20 ekonomistin katıldığı ankete göre, ocak ayı için ortalama beklenti yüzde 10,09 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon yüzde 48'i aşabilir
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

ENAG enflasyonu 3 haneli çıkardı

Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) ocak ayı enflasyonunu yüzde 15.52 yıllık enflasyonu ise yüzde 114.87 olarak açıkladı. ENAG aralık ayı enflasyonunu ise yüzde 19.35 yıllık enflasyonu da yüzde 82.81 olarak açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan'da Türk lezzetlerinin vazgeçilmez adresi Ermeni restoranları
Lübnan'da Türk lezzetlerinin vazgeçilmez adresi Ermeni restoranları
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor Araçlarla ilgili değişiklik Danıştay'da
30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor Araçlarla ilgili değişiklik Danıştay'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin sözlerine sert çıktı basına kapalı toplantıda söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin sözlerine sert çıktı basına kapalı toplantıda söyledi
Bakan Mustafa Varank'tan askeri helikopterle dalışa gittiği iddiasına yanıt
Bakan Mustafa Varank'tan askeri helikopterle dalışa gittiği iddiasına yanıt
Atilla Yeşilada: Doğal gaz fiyatları yüzde 58 artacak!
Atilla Yeşilada: Doğal gaz fiyatları yüzde 58 artacak!
ABD askerlerinden İdlib'de bir eve helikopter destekli operasyon
ABD askerlerinden İdlib'de bir eve helikopter destekli operasyon
Rahip Brunson yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye ABD'nin veremeyeceği şeyler istedi
Rahip Brunson yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye ABD'nin veremeyeceği şeyler istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi
Regaip Kandili bugün hayırlı kandiller mesajları 2022 resimli, kısa hadisli kandil sözleri
Regaip Kandili bugün hayırlı kandiller mesajları 2022 resimli, kısa hadisli kandil sözleri