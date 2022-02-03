2022 Ocak ayı enflasyon rakamları! Aylık ve yıllık enflasyonda rekor artış

2022 yılının ilk enflasyon rakamları açıklanıyor. TÜİK açıklamayı saat 1000'da yapacak... Ekonomistler Ocak ayında TÜFE'nin yüzde 10,09 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 48'i aşacağı tahmin edildi.

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Piyasaların gözü bugün açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. AA Finans'ın 20 ekonomistin katıldığı ankete göre, ocak ayı için ortalama beklenti yüzde 10,09 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon yüzde 48'i aşabilir

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.