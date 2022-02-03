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30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor Araçlarla ilgili değişiklik Danıştay'da

30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor Araçlarla ilgili değişiklik Danıştay'da

Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası (SEİS), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Zorunlu Trafik Sigortası’nı düzenleyen genel şartlarda yapılan değişikliği Danıştay’a taşıdı.

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Değişikliğin iptalini isteyen sendikanın Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner, “Düzenleme sigorta şirketlerine daha az tazminat ödeme imkanı sağlamak amaçlı getirilmiş bir formüldür” diye konuştu.

Danıştay Başkanlığı’na gönderilmek üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verilen dilekçede, “14 Mayıs 2015 tarihli Genel Şartlardaki Formül ile yeni getirilen formül arasındaki temel fark ‘daha az tazminat’ hesaplanmasıdır. Zarar göreni, zayıf olan tarafı korumak adına formülün iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Düzenleme ile getirilen formül hiçbir surette gerçek zararın hesaplanmasına olanak vermeyecek, tamamen keyfi ve üstelik sigorta şirketlerine daha az tazminat ödeme imkanı sağlamak amaçlı getirilmiş bir formüldür. Yeni genel şartların yürürlüğe girmesi ile araç sahipleri ve sorumlular, mali açıdan aciz haline düşmeye mahkum hale getirilmiştir” denildi.

30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor

Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner vatandaşın nasıl mağdur edildiğini ise şöyle anlattı: “Türkiye’de 25 milyonu aşan sayıda araç var. Tabii bu araçlar zaman zaman kaza yapıyorlar. Bu kazaların sonucunda da hasar tazminatlarını aldıktan sonra araçlar üzerindeki değer kaybını da hukuken, poliçedeki teminatlar dahilinde, karşı tarafında da kaskosu varsa vatandaşlar hem araçların değer kaybını hem de yoksun kaldıkları araçların hak mahrumiyetini alıyorlar. Örneğin aracınız 2018 model olsun, değeri de 200 bin lira olsun ve kaportası ile 5 parçası hasarlı olsun. Biz sigorta eksperleri olarak parça başına 1.4 ile 2.0 arasında alan hesabıyla değer kaybı hesap ederiz. Bu değer kaybı hesabıyla da aracın mevcut satışı anındaki ikinci el değerini de tespit ederiz. Yani bu hesaplamada aracın 20 bin lira değer kaybı var. İptale gittiğimiz formülde ise vatandaşa 7 bin lira fark çıkıyor. Arada 13 bin liralık fark var. Bu 13 bin lira fark, büyük bir para. Aracın değer kaybı 20 bin lira, 7 bin lira ödeme var. Danıştay, zannediyorum yedinci defa yürütmeyi durduracak.”

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