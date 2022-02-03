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Diyarbakır'da İHD'ye polis baskını! 1.5 yıllık istihbarat sonrası ifşa edildi

Diyarbakır'da İHD'ye polis baskını! 1.5 yıllık istihbarat sonrası ifşa edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince 1.5 yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde Diyarbakır'da terör operasyonu başladı. İHD Diyarbakır Şube Sekreteri Ferhat B. gözaltına alındı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen soruşturma neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri Ferhat B.’nin örgütle teması tespit edildi. Bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli Ferhat B.’nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor.

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