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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AKDENİZ'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; deprem saat 00.03'te ve 13.20 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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