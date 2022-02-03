Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
AKDENİZ'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; deprem saat 00.03'te ve 13.20 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2022
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 29.65 km.Paphos (), 136.46 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 03.02.2022, 00:03:49 TSİ
Enlem : 34.9520 N
Boylam : 31.9680 E
Derinlik : 13.20 km
Detay : https://t.co/RO3Ft3RzAm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi