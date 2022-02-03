İstanbul imsak vakti 3 şubat sahur kaçta Diyanet imsak saatleri tablosu

Mübarek 3 ayların ilki olan Recep ayı bugün başladı. Bu arınma aylarını hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar Recep ayında yapılacak ibadetleri araştırırken, kaç gün oruç tutulmalı sorusunun yanıtını araştırıyor. Yarın Regaib Kandili idrak edilecek. Birçok müslüman sahura kalkacak. Peki 3 Şubat İstanbul imsak vakti kaçta, bugün sahur kaçta bitiyor? Diyanet İstanbul 3 Şubat imsak saati 06.40 olacak.

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Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği maneviyatı, fazileti bol 3 aylar başladı. Mübarek Ramazan ayının habercisi olan bu arınma aylarını hakkıyla, ibadetle geçirmek isteyen müslümanlar nasıl ibadet edilir sorusunun yanıtını araştırıyor. Yarın yani 3 Şubat Perşembe günü Regaib Kandili idrak edilecek. 2022 yılının ilk kandilini oruçlu karşılamak isteyenler sahur ne zaman, 3 şUBAT istanbul imsak vakti araştırması yapıyor.

3 Şubat imsak vakti-sahur vakti:

Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayı 2 Şubat Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. 2 Şubat çarşamba günü İstanbul'da imsak vakti Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre 06.40'da olacak.

3 Şubat iftar vakti saat kaçta:

Recep ayının ilk günü oruç tutmak isteyenler iftar saatini beklerken akşam ezanının kaçta okunacağını da merak ediyor. 2 Şubat Çarşamba İstanbul'da akşam ezanı 18.29'da okunacak.

Regaib kandilinde oruç tutulur mu: Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Regaib kandili ibadetleri neler yapılır: 1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;