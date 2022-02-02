Adana'da dur ihtarına uymayan otomobil polis motosikletine çarptı 2 polis yaralı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil motosikletli polislere çarparak kaçtı. 2 polis memuru yaralanırken şüpheli sürücü kaçarak izini kaybettirdi.

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ADANA'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Plakası belirlenemeyen otomobil polislerden hızla kaçmaya başladı. Sürücü kendisini takip eden motosikletli polislere çarparak kaçıp izini kaybettirdi.

Kaza yapan polislerin telsiz anonsu üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 polis memurunu Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli araç ve sürücüsünün yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.