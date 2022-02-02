BIST 2.002
DOLAR 13,47
EURO 15,25
ALTIN 783,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Adana'da dur ihtarına uymayan otomobil polis motosikletine çarptı 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da dur ihtarına uymayan otomobil polis motosikletine çarptı 2 polis yaralı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil motosikletli polislere çarparak kaçtı. 2 polis memuru yaralanırken şüpheli sürücü kaçarak izini kaybettirdi.

Abone ol

ADANA'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Plakası belirlenemeyen otomobil polislerden hızla kaçmaya başladı. Sürücü kendisini takip eden motosikletli polislere çarparak kaçıp izini kaybettirdi.

Kaza yapan polislerin telsiz anonsu üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 polis memurunu Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli araç ve sürücüsünün yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
IKBY Sözcüsü'nden, Türkiye'nin operasyonları için açıklama
IKBY Sözcüsü'nden, Türkiye'nin operasyonları için açıklama
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 günlüğüne yasaklandı
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 günlüğüne yasaklandı
Anne-babası öldürülen genç kız: Bana sözlü tacizde bulundu
Anne-babası öldürülen genç kız: Bana sözlü tacizde bulundu
Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor
Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor
Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Korona araştırması: Tam kapanmalar ölümleri önlemedi
Korona araştırması: Tam kapanmalar ölümleri önlemedi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın yeni transferi Rizespor'a imzayı attı
Beşiktaş'ın yeni transferi Rizespor'a imzayı attı
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 890 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 890 bini aştı