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ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 890 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 890 bini aştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 247 artarak 890 bin 928'e çıktı.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 410 bin 875 artarak 75 milyon 535 bin 925 oldu.

Ülkede 4 bin 247 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 890 bin 928'e yükseldi.

Kaliforniya, 8 milyon 453 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 300 binden fazla vakayla Teksas, onu da 5 milyon 555 bini aşkın vakayla Florida izledi.

Kaliforniya can kaybında 80 bin 176 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 79 bin 699, Florida'da ise 64 bin 271 kişi hayatını kaybetti.

88 milyondan fazla kişiye hatırlatma dozu uygulandı
Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,1'ine en az bir doz, yüzde 67,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 44,8'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 212 milyona yakın kişiye ikinci doz, 88 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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