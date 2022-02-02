Mustafa Destici'den Millet İttifakı ve HDP çıkışı: Bizim için sürpriz olmaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Millet İttifakının aday belirleme sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile de mutlaka görüşeceklerini, onların fikirlerini de alacaklarını düşünüyorum. Ortak bir aday gösterirlerse bu bizim için sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Irak ve Suriye'deki teröristlere karşı başlatılan Kış Kartalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) başarı diledi. Harekat kapsamında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terör yuvalarının imha edildiğini söyleyen Destici, Mehmetçik'e tebriklerini iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinin muhalefet tarafından politik çekişme aracı yapılmak istendiğini, krizden siyasi fayda sağlamaya çalışan bir muhalefet anlayışı olduğunu dile getiren Destici, "Siyaset, en önemlisi ülke meseleleri günlük, ucuz, anlamsız polemiklere kurban edilmemeli. Önceliğimiz hastalıktan ve kriz şartlarından milletimizi korumak, bölgemizdeki yüksek risk durumunu doğru analiz ederek milletimizin güvenliğini sağlamak, ülkemizi dış müdahalelere karşı daha dirençli hale getirmek olmalı" dedi.

"İmamoğlu'ndan cevap bekliyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la görüşmesini hatırlatan Destici, "Millet karla mücadele ederken bir balıkçıda gizli saklı yemek yiyordu, ifşa oldu. 48 bin liralık fatura. Kamuoyu halen bunun cevabını alabilmiş değil. Bu faturayı İmamoğlu kendisi mi ödedi yoksa belediye bütçesinden mi ödedi? Bunun cevabını halen alabilmiş değiliz. Bunun cevabını bekliyoruz. Açıklıktan, şeffaflıktan bahsedenler bunu söylesinler" değerlendirmesini yaptı.

"HDP resmi olmasa da fiili olarak Millet İttifakının içerisinde"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, "Mutabakat olması durumunda muhalefetin ortak aday teklifine açığız" sözünü de değerlendiren Destici, "HDP, resmi olmasa da fiili olarak Millet İttifakının içerisinde. Bunu her ne kadar gizlemeye çalışsalar da görüşmelere devam ediyorlar. Millet İttifakının aday belirleme sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile de mutlaka görüşeceklerini, onların fikirlerini de alacaklarını düşünüyorum. Ortak bir aday gösterirlerse bu bizim için sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.