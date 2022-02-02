Pakistan'da akılalmaz olay! Oyundaki gibi canlanacaklarını düşünüp ailesini katletti

PAKİSTAN'ın Lahore kentinde akılalmaz bir olay meydana geldi. PUBG oyununu oynayan 18 yaşındaki genç, tekrar canlanacaklarını düşünerek ailesini katletti.

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PAKİSTAN'ın Lahore kentinde yaşayan 18 yaşındaki Ali Zain, 18 Ocak günü polis ekiplerine annesini, bir erkek ve iki kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf etti.

Oyun bağımlısı genç, PUBG adlı oyunu oynadığını, polise ailesinin oyundaki gibi yeniden canlanacaklarını düşündüğünü söyledi.

İlk defa olmuyor

Emniyet yetkilileri Lahore kentinde meydana gelen olayın tek olmadığını belirterek oyunun yasaklanması talebinde bulundu.

PUBG oyunu şiddet içermesi sebebiyle daha önce Pakistan'da yetkililer tarafından geçici olarak engellenmişti.