Bakan Adil Karaismailoğlu: Ücretlerin kaldırılmasını hep savunduk

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kara yolu taşımacılığından alınan ücretler, kotalar, sürücü vizeleri olduğu biliniyor. Biz, gerek ikili görüşmelerimizde gerekse tüm çok taraflı platformlarda taşımacılıktan alınan ücretlerin kaldırılması gerektiğini hep savunduk" dedi.

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantısında fikir ve tecrübe paylaşımıyla alınacak kararların salgın sonrasında da ülkeler arasındaki iş birliklerinin devam etmesi bakımından önemli olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "EİT Transit Ulaştırma Çerçeve Anlaşması bağlamında yıllardır görüştüğümüz en önemli konunun kara yolu taşımacılığından alınan ücretler, kotalar, sürücü vizeleri olduğu biliniyor. Biz, gerek ikili görüşmelerimizde gerekse tüm çok taraflı platformlarda taşımacılıktan alınan ücretlerin kaldırılması gerektiğini hep savunduk" diye konuştu.

Taşımacılığın daha etkin hale getirilmesi ve bölgesel kalkınma için ikili ve transit taşımalarda kota uygulamasının kaldırılması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bu çerçevede ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi yönündeki her türlü çalışmayı desteklediklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, sektörde yaşanan ve kısmen çözüm sağlanabilen bu kısıtlamalara ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm ülkelerce ilave kısıtlamalara gidildiğini, Türkiye'nin de salgının başında halk sağlığını korumak amacıyla uluslararası taşımacılığı etkileyen düzenlemeler uygulamak durumunda kaldığını anlattı.

"Çalışmanın önümüzdeki dönemde sonuçlandırılmasını bekliyoruz"

Gerek ülke ekonomilerinin ayakta kalması gerekse Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam edebilmesi için tedarik zincirinin kesintiniz sürdürülmesinin önemine işaret eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Halihazırda EİT ülkelerinin bazılarında da uygulanan PCR testi uygulaması, aktarma zorunluluğu gibi uygulamaların gözden geçirilmesini temenni ediyorum. Bu kısıtlayıcı ve ek maliyet getiren önlemler yerine taşımacılık belgelerinde dijitalleşmeye gidilmesi gibi tedbirlerle uluslararası ticaretin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Dijitalleşme konusunda geçtiğimiz yıl sekretaryanın düzenlediği e-TIR ve e-CMR çalıştaylarının ülkelerimizin ilgili uzmanları için faydalı olduğunu ümit ediyorum. EİT eş güdümünde ve üye ülkelerin dışişleri bakanlıkları ile iş birliği halinde yürütülen 'sürücülere verilen vizelerin kolaylaştırılması' yönündeki çalışmanın önümüzdeki dönemde sonuçlandırılmasını bekliyoruz."