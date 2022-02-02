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Türkiye Ermenistan uçuşları bugün başlıyor

Türkiye Ermenistan uçuşları bugün başlıyor

Türkiye ve Ermenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım atıldı. 2020’den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başlıyor.

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Erivan’dan ilk uçağın saat 19.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor. Pegasus Havayolları uçağının ise 23.55’de İstanbul’dan Erivan’a ilk seferini gerçekleştirmesi planlanıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklama şöyle:

“2 Şubat itibariyle Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar karşılıklı olarak başlıyor. İstanbul-Erivan hattındaki uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada 3’er kez yapılacak.

2 Şubat tarihinde yerel saatle 18:00’de Erivan Zvartnots Havalimanı’ndan kalkacak 3F475 sefer sayılı Fly One Havayolları uçağı saat 19:50’de İstanbul Havalimanına iniş yapacaktır. Aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 20:40’da İstanbul Havalimanından Erivan’a hareket edecektir.

Pegasus Havayolları’nın PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35’te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivan’a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35’de iniş yapacaktır. PC551 sayılı dönüş seferi 06:50’de Erivan’dan kalkacak olup, 07:55’de Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapacaktır.”

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