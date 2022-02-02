Olay yeri Samsun! Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ile annesi tutuklandı

SAMSUN'da uzaklaştırma kararının son ermesinin ardından evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Gülbahar Kaya'yı (42), 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Baki Kaya (44) ile bıçağı verdiği öne sürülen onun annesi Zahide Kaya tutuklandı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden bir gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan eşi Gülbahar Kaya’nın yaşadığı eve gitti. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baki Kaya, eşini 10 bıçak darbesi ile yaralayıp, kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbahar Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Gülbahar Kaya'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Baki Kaya ile annesi Zahide Kaya polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Baki Kaya ve ona yardım ettiği öne sürülen annesi Zahide Kaya emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere polis otosuna bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere Zahide Kaya, “Ben katil değilim. Oğluma da yardım etmedim. Gelinim kendini öldürttü oğluma' dedi.

Gülbahar Kaya'nın avukatı İlhan Ayrancı, "14 Ocak 2022 tarihinde müvekkilim Gülbahar Kaya, eşine karşı boşanma davası açtı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi, kararın bittiği günün bir gün sonrasında müvekkilimin evine giderek 10 bıçak darbesi savurmuş, hastaneye kaldırılırken de yolda hayatını kaybetmiştir.

Aldığı bıçak darbeleri çok derin, iç organlarının parçalanması için bıçağı içinde de hareket ettirmiş.

Müvekkilim sürekli eşinin dayağına, küfür ve hakaretlerine maruz kaldığı için daha önce de defalarca şikayetçi olmuştur. Ancak aile birliğinin bozulmaması, çocukların da menfaati için, aile büyüklerinin de araya girmesiyle bu şikayetlerinden vazgeçmiştir. 31 Aralık 2021 ile 31 Ocak 2022 arasında alınan uzaklaştırma kararının sonrasında eşi bu menfur cinayeti işlemiştir" dedi.

'Bıçağı annesinden almış'

Gülbahar Kaya'nın, eşi tarafından sürekli tehdit aldığını dile getiren Ayrancı, "Müvekkilim Covid olması sebebiyle şikayetlerini karakola telefon açarak bildirmiştir. Uzaklaştırılmasının uzatılmasını talep etmiştir. Ancak karakoldan kendisine oraya giderek imza atması söylenmiş, hastalığı sebebiyle de oraya gitme imkanı olmamıştır. Polisler de gelip imzasını almamışlar. Biz de eşi eğer kapıyı zorlarsa bize aramasını söyledik. Cinayetin işlendiği gün de bizi arayıp eşinin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Olay günü kayınvalidesi, ki aynı zamanda halası oluyor, saat 15.00 sularında kapısını çalmış ve torunlarını görmek istediğini söylemiş. Kapıyı açtıktan sonra katil zanlısı da annesinin arkasından gelip kapıyı zorlayarak içeri girmiştir. Müvekkilimiz ise çocuklarının anlatımına göre kayınvalidesi Zahide Kaya oğlunun eline bıçağı vermiş ve oğlu da bu cinayeti işlemiştir" diye konuştu. Avukat Ayrancı, şüphelinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini söyledi.