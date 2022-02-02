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Avusturya'da covid-19 aşı zorunluluğu bugün yürürlüğe girdi! Aşı olmayı reddedenlere ceza kesilecek

Avusturya'da covid-19 aşı zorunluluğu bugün yürürlüğe girdi! Aşı olmayı reddedenlere ceza kesilecek

AVUSTURYA’da bugün yürürlüğe giren yasayla, 18 yaşından büyük herkesin Covid-19 aşısı yaptırması zorunlu hale getirildi.

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Avusturya, Avrupa’da korona virüs vaka sayılarının artış göstermesinin ardından korona aşısını zorunlu hale getirdi. Daha önce bazı ülkelerin sağlık çalışanları ve yaşlılar için aşı zorunluluğu getirmesine rağmen yetişkin nüfusun geneline yayan ilk ülke Avusturya oldu.
Bugün yürürlüğe giren yasa ile ülke genelinde 18 yaşından büyüklerin korona virüs aşısı yaptırması zorunlu hale geldi. Yasa ile aşı olmayı reddedenlere 600 ila 3 bin 600 Euro para cezası verilebilecek. Tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar ve hamileler ise, zorunluluktan muaf tutulacak.

Avusturya hükümeti, aşıların ağır hastalıklarla mücadelede etkili olduğunu kaydederek yasanın gelecekteki kapanma ihtimalini en aza indirmek amacıyla çıkarıldığını ifade ediyor. Hükümet aşı zorunluluğu getirse de aşırı sağcı, aşı karşıtı Özgürlük Partisi (FPÖ), yasayı mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Kontroller Mart ayında başlayacak
Yasa, 1 Şubat'ta yürürlüğe girse de kontroller aşı durumuna göre Mart ortasında başlayacak. Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalması beklenen yasanın salgının ilerleyişine göre, daha erken bir tarihte kaldırılabileceği belirtiliyor. Avusturya hükümetinde çıkacak yasanın Perşembe günü komisyondan geçirildikten sonra, Cuma günü de Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in imzasına sunulacak. Bellen’in de imzalamasıyla hukuki yasal süreç başlayacak.
Açıklanan verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 72'si iki doz aşılandı.

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