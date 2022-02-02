BIST 2.011
DOLAR 13,53
EURO 15,33
ALTIN 785,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

İzmir'de korkunç olay! Denizden 21 yaşında üniversite öğrencisinin cesedi çıktı

İzmir'de korkunç olay! Denizden 21 yaşında üniversite öğrencisinin cesedi çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı. Hayatını kaybeden kişinin 21 yaşında üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Üçkuyular Vapur İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi kıyıya çıkartırken, bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede denizden çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik incelemesinde cesedin Hasan Kılıç'a (21) ait olduğu belirlendi. Öte yandan hayatını kaybeden Hasan Kılıç'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gördüğü öğrenildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Davutoğlu ve Murat Bardakçı arasında Erdoğan'a Abdülhamit benzetmesi kavgası
Ahmet Davutoğlu ve Murat Bardakçı arasında Erdoğan'a Abdülhamit benzetmesi kavgası
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Ekmeğe yüzde 25 zam geldi! Niğde'de yeni fiyat tarifesi ve gramaj belli oldu
Ekmeğe yüzde 25 zam geldi! Niğde'de yeni fiyat tarifesi ve gramaj belli oldu
Türk öğretmen ABD'de eşi tarafından öldürüldü! Babası anlattı: Bir gün önce konuştuklarında...
Türk öğretmen ABD'de eşi tarafından öldürüldü! Babası anlattı: Bir gün önce konuştuklarında...
3 bakandan 'şiddetle mücadele' vurgusu! "Büyük bir felakettir, insanlık suçudur"
3 bakandan 'şiddetle mücadele' vurgusu! "Büyük bir felakettir, insanlık suçudur"
Kış Kartalı harekatı detayları açıklandı Yöneticiler toplantı yapıyordu!
Kış Kartalı harekatı detayları açıklandı Yöneticiler toplantı yapıyordu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek
Meteoroloji o bölgeyi uyardı! Akşam başlıyor dikkat edin
Meteoroloji o bölgeyi uyardı! Akşam başlıyor dikkat edin
300 bin liranın altında araç kalmadı! Taksitler artmalı
300 bin liranın altında araç kalmadı! Taksitler artmalı
Trabzon'da 'yakalayabiliyorsanız yakalayın' deyip telefonu kapatan pişkin hırsızlar yakayı ele verdi
Trabzon'da 'yakalayabiliyorsanız yakalayın' deyip telefonu kapatan pişkin hırsızlar yakayı ele verdi