Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Akkuyu ile elektrik 3 kat pahalı olacak" iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak" iddiasına, "Bi tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yalanlar bu millet bunlara aldanmaz, bunlara kanmaz." diye yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Enerjide önümüzdeki en ciddi tehlike; pahalı Akkuyu elektriği” iddiasına Erdoğan yanıt verdi, ekonomideki hedeflere dair mesajlar önemli açıklamalar yaptı.

"Hayali olmayanın hedefi olmaz, hedefi olmayanın da rotası olmaz"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme mücadelemize en büyük desteği veren kuruluşlardan biri de TÜGİK'tir. Sizlerle birlikte daha ülkemize kazandıracak çok eserimiz var. Hayali olmayanın hedefi olmaz, hedefi olmayanın da rotası olmaz. Eğitimde derslik sayımızı 607 bine çıkarmasaydık öğretmen sayımızı güçlendirmeseydik üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

''Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokacak yeni bir atılım icindeyiz"

Türkiye'yi tamamen kendi modeliyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına sokacak atılımın içindeyiz. 2023'ün eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini yaşıyoruz.

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İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.

''Bay Kemal yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor"

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz. Sizin hayatınızda mum vardı, gaz lambası vardı. Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı.

Enerji yatırımlarımızı sabote edenlere yapmayın bu millet, bu iş dünyası sizi çarpar diyoruz. Bi tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yalanlar bu millet bunlara aldanmaz bunlara kanmaz. Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik. Geçtiğimiz yılı 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle kapattık. Ocak ayı ihracatımız yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.''