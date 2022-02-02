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Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferi açıkladı! Şilili yıldız Erick Pulgar imzayı attı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferi açıkladı! Şilili yıldız Erick Pulgar imzayı attı

GALATASARAY sürpriz bir transfere imza attı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erick Pulgar'la anlaştıklarını duyurdu.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erick Pulgar'la anlaştıklarını duyurdu. "Yeni teknik direktörünüz ve sportif direktörümüzle detaylı bir çalışma yaptık." diyen Başkan Elmas, son gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

- Ligde kabul edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Muslera şubat sonu mart başı dönecek gibi görünüyor. 

Pena için bir ücret ödemedik
- Giresunspor ile bir görüşme yaptık fakat onların da ligde kalma mücadelesi önemli olduğu için anlaşamadık. Pena kaleci antrenörümüzün de uzun süre çalıştığı bir oyuncu. Bir ücret olmadan bu transferi yaptık.

Pulgar'ı da ücretsiz kiraladık
- Defansif orta saha oyuncu eksikliğimiz vardı. Bunu da Şilili oyuncu Pulgar'la kapattık. Pulgar'ı ücretsiz olarak kiraladık.

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