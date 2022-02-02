YouTube’dan yeni rekor! Netflix’i geride bıraktı

YouTube'un 2021 mali yılı ve hedefleri ile ilgili açıklama yapan yetkililer, reklam gelirinde Netflix'i geride bıraktıklarını belirtti.

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TikTok rakibi Shorts hamlesi ile ivme kazanan YouTube, 2022 yılına oldukça iyi başladı. Reklam gelirlerinde ciddi bir artış söz konusu olan YouTube, Netflix’i geride bırakmayı başardı. YouTube, geçtiğimiz günlerde Shorts videolarının toplamda 5 trilyondan fazla görüntülendiğini açıkladı. Shorts içeriği üretenler için geçtiğimiz yıl 100 milyon dolar bütçe ayıran şirket, fonu 100’den fazla ülke için kullanacaklarını belirtti.



3 aylık gelir açısından Netflix’i geride bıraktıklarını belirten şirket, 2021 yılında toplam 28.8 milyar dolarlık reklam geliri sağladıklarını açıkladı. YouTube 2021’in dördüncü çeyreğinde 8.6 milyar dolar reklam geliri elde etti. Netflix ise aynı dönemde 7.7 milyar dolarda kaldı.



"Google Cloud sayesinde de gelir artışı yaşadık"

Google CFO’su Ruth Porat yaptığı açıklamada, “Yıllık yüzde 32’lik artış ilke 75 milyar dolar dördüncü çeyrek geliri elde ettik. Reklamveren harcamalarındaki geniş tabanlı gücün ve ziyaretçilerimizin yanı sıra Google Cloud sayesinde de gelir artışı yaşadık. Yatırımlarımız, ortaklarımıza ve işletmelerimize ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunarak büyümeyi sürdürmemize yardımcı oldu. Uzun vadeli fırsatlara yatırım yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



"Alışveriş özelliğini ileriye taşımak için henüz erken"

YouTube gelirlerinin potansiyel büyüme ile karşı karşıya olduğunu belirten yetkililer, şirketi yeni bir fırsat bölümü olarak nitelendirdi. CEO Sundar Pichai, “Podcast, oyun ve spor gibi kategorilerde dikey olarak yükselmek için değerlendirme yapacağız. Ayrıca içerik oluşturucuları nasıl daha iyi destekleyebileceğimizi keşfedeceğiz. YouTube Shorts platformunda alışveriş özelliğini ileriye taşımak için henüz erken. Ancak bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.