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Şevval Abanoz davasında savcılıktan flaş açıklama! 3. kattan düşmüştü

Şevval Abanoz davasında savcılıktan flaş açıklama! 3. kattan düşmüştü

ANKARA'da 3 aylık evli Şevval Abanoz'un (21), kullanılmayan eski hastane binasının 5'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada ifade işlemlerinin sürdüğünü, kamera kayıtları ile Abanoz'un telefon görüşmesi ve mesajlaşmalarının incelendiğini açıkladı.

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Samet Abanoz ile 21 Ekim 2021'de evlenen Şevval Abanoz, geçen hafta cuma günü, oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şevval Abanoz'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Kırıkkale'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şevval Abanoz'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşi Samet Abanoz'un ifadesi alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Telefon sinyal bilgileri ayrıntılı inceleniyor
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şevval Abanoz'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Abanoz’un kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla belirleneceği belirtildi. Soruşturma kapsamında ifade alma işleminin sürdüğü, olay yeri geliş gidiş güzergahındaki kamera kayıtları ile Abanoz'un telefon görüşmesi ve mesajlaşmalarının incelendiği kaydedildi. Açıklamada, "Şevval Abanoz’un 28 Ocak 2021 günü saat 22.30 sıralarında kullanılmayan eski bir binanın 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak olayın sıcaklığının devam ettiği saatlerde olay yerinde gerekli keşif ve ölü muayene işlemleri icra edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazenin ölüm sebebinin tespitine ilişkin rapor süreci soruşturma kapsamında takip edilirken; olay saati ve öncesindeki olay yeri ve gidiş güzergahındaki kamera görüntüleri, ölenin telefon görüşme ve mesajlaşmaları, telefon sinyal bilgilerinin de ayrıntılı olarak incelendiği, ifade alma süreçlerinin devam ettiği soruşturma, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi. 

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