Ukrayna Meclisi'nde gövde gösterisi! Türk bayrağı açarak Rusya'ya meydan okuma

UKRAYNA’da milletvekilleri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin bayraklarını parlamentoda açarak verdikleri destek için teşekkür etti. Gürcistan Meclisi de, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte Ukrayna'yı destekleyen karar taslağını onayladı.

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Ukrayna parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oturumda, çok sayıda milletvekili kürsüye yaklaşarak bazı ülkelerin bayraklarını açtı. Milletvekilleri, Türk bayrağının yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin bayrağını açarken Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine verilen destek için teşekkür etti.







Gürcistan Meclisi'nden destek

Başkent Tiflis'teki Meclis oturumunda, iktidardaki Gürcü Hayali partisi milletvekillilerin hazırladığı "Ukrayna'da Olası Bir Askeri Tırmanış Hakkında Karar" taslağının onaylanması için oylama yapıldı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Ukrayna'ya destek amacıyla hazırlanan karar taslağı, 74 milletvekilin oyuyla onaylandı.



Bölgesel barış ve güvenlik

Uluslararası toplumun Ukrayna'da olası bir savaşın önlenmesi için hareket etmesi gerektiği belirtilen taslakta, "Gürcistan Meclisi, olası bir askeri tırmanıştan ciddi şekilde zarar görebilecek dost Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade eder. Meclis, Ukrayna'daki olası askeri tırmanıştan derin endişe duyduğunu ifade eder ve yalnızca Ukrayna için değil, aynı zamanda bölgesel barış ve güvenlik için de yeni bir tehdit oluşturan egemen bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü niyeti kınar." denildi.







Putin'in NATO yorumu

Putin, son haftalarda Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı ilk önemli açıklamada Amerika'nın amacının, gerilimi Rusya'ya daha fazla ambargo uygulamak için bahane olarak kullanmak olduğunu savundu. Putin ayrıca, ABD'nin Avrupa'daki NATO güçleri konusunda Rusya'nın kaygılarını görmezden geldiğini belirtti. Kremlin yönetimi, Kırım'ı ilhak ettikten ve Ukrayna'nın doğusundaki kanlı isyana destek verdikten yaklaşık sekiz yıl sonra, Batı'nın Rusya'nın bir işgal planladığı yönündeki suçlamasını reddediyor. Moskova da Ukrayna yönetimini, doğu bölgelerinde barışı sağlamak için varılan bir uluslararası barış anlaşmasını uygulamamakla suçluyor.



"Amaçları Rusya'nın gelişimini önlemek"

Bölgede Rusya destekli isyancılarla girişilen çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetti. Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Bana Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili pek kaygılıymış gibi gelmiyor. Ama başlıca amaçları Rusya'nın gelişimini önlemek. Bu anlamda Ukrayna'nın kendisi sadece bu amaca ulaşmak için bir araç." dedi.







100 bin asker

lanet Labs tarafından yayınlanan uydu görüntüleri ise Rusya'nın sınırdaki askeri varlığının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntüler, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir konumda bulunan Pognovo Kampı'na ait. Askeri uzmanlar, Rusya'nın sınır bölgesinde yüz binin üzerinde asker yığdığı yönünde.