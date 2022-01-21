Reklamı Kapat ▲



Haberler

Foto Galeri

Dünya Haberleri

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı

Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yayımlanan yeni uydu görüntülerinde, Rus askeri birliklerinin ve tanklarının sayısının arttığı ve Ukrayna sınırına oldukça yakın konuşlandırıldığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir. Şu konuda hiç şüphe yok, Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Abone ol

Paylaş









Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 10:10 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 10:35



Yeni yayımlanan uydu görüntüleri, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgeye, ek birlikler ve askeri teçhizat yığdığını gösteriyor.



ABD merkezli Maxar Technologies, uydu görüntülerinin yakın zamanda ek birliklerin ve kuvvetlerin konuşlandırıldığı kilit yerleri gösterdiğini açıkladı.



19 Ocak tarihli uydu görüntüleri, Rusya'nın Belarus sınırından 125 km uzaktaki Yelnya'da toplanmış tank topçuları ve destek teçhizatı ile Ukrayna sınırından yaklaşık 330 km uzaklıkta Voronezh üssünde konuşlandırılmış bir savaş grubunu gösteriyor.



Diğer fotoğraflarda, Belarus sınırından sadece 30 km ve Rusya'nın Ukrayna sınırından en fazla 50 km uzaklıkta bulunan Klintsky ve Klimovo adlı iki üste toplanmış askeri teçhizatı görülüyor. Sınır bölgesi, Rusya'nın 100 bin askerin yanı sıra tankları ve füzeleri sınır yakınlarına taşıdığı geçen yılın sonundan bu yana bıçak sırtında bulunuyor.